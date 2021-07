Stadio: Gaetano Curreri (69 anni) ha superato l’infarto. Paura sul palco di San Benedetto del Tronto (Di sabato 31 luglio 2021) La notizia che tutt'Italia attendeva è arrivata: «Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l'infarto e adesso sta bene», fanno sapere gli Stadio, sempre attraverso il canale Facebook ufficiale. Curreri era stato colpito da malore sul palco di San Benedetto del Tronto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) La notizia che tutt'Italia attendeva è arrivata: «Siamo veramente felici di comunicarvi chehabrillantemente l'infarto e adesso sta bene», fanno sapere gli, sempre attraverso il canale Facebook ufficiale.era stato colpito da malore suldi SandelL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - rtl1025 : ?? #GaetanoCurreri ieri sera è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Il cantante degli #Stadio è r… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Malore sul palco per Gaetano Curreri. Il frontman degli Stadio, ieri sera mentre stava regalando… - _marcomontanari : Manca un dettaglio non da poco... -