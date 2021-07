"Sta con violenti e negazionisti". Pd, delirio e insulti contro Salvini: cercano la crisi? (Di sabato 31 luglio 2021) L'accordo trovato sulla riforma della giustizia non ha sopito le varie tensioni tra i partiti azionisti del governo presieduto da Mario Draghi. Il Movimento 5 Stelle continua a rimanere dilaniato al suo interno, stavolta per le accuse rivolte a Luigi Di Maio di voler delegittimare il nuovo leader Giuseppe Conte. Ma non tira una bella aria neanche tra Pd e Lega, con i rispettivi segretari che continuano ad alzare sempre di più i toni dello scontro. Fonti dem hanno voluto rimarcare all'Adnkronos che è stato il Pd a battersi più di tutti per trovare una mediazione tra i partiti della maggioranza sulla riforma Cartabia, ma soprattutto hanno inviato altre stoccate a Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) L'accordo trovato sulla riforma della giustizia non ha sopito le varie tensioni tra i partiti azionisti del governo presieduto da Mario Draghi. Il Movimento 5 Stelle continua a rimanere dilaniato al suo interno, stavolta per le accuse rivolte a Luigi Di Maio di voler delegittimare il nuovo leader Giuseppe Conte. Ma non tira una bella aria neanche tra Pd e Lega, con i rispettivi segretari che continuano ad alzare sempre di più i toni dello s. Fonti dem hanno voluto rimarcare all'Adnkronos che è stato il Pd a battersi più di tutti per trovare una mediazione tra i partiti della maggioranza sulla riforma Cartabia, ma soprattutto hanno inviato altre stoccate a Matteo ...

