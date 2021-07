Sportitalia: Tottenham, nuova offerta per Romero (Di sabato 31 luglio 2021) Il Tottenham non si arrende. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, gli Spurs hanno presentato una nuova offerta da 50 milioni più 5 di bonus per il difensore Romero. L’Atalanta ha alzato l’asticella fino a 60 milioni, ma la trattativa resta in piedi. Aspettando di capire le eventuali mosse del Barcellona da sempre interessato a Romero ma tenendo conto degli attuali problemi sul fronte del mercato. In caso di addio a Romero e dopo aver annunciato Lovato dal Verona, ricordiamo che Tomiyasu resta un autorevole candidato senza dimenticare i più ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Ilnon si arrende. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per, gli Spurs hanno presentato unada 50 milioni più 5 di bonus per il difensore. L’Atalanta ha alzato l’asticella fino a 60 milioni, ma la trattativa resta in piedi. Aspettando di capire le eventuali mosse del Barcellona da sempre interessato ama tenendo conto degli attuali problemi sul fronte del mercato. In caso di addio ae dopo aver annunciato Lovato dal Verona, ricordiamo che Tomiyasu resta un autorevole candidato senza dimenticare i più ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: Come anticipato in esclusiva, il #Tottenham ha presentato una nuova proposta all’#Atalanta da 50 milioni + 5 di bonus per… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportitalia - Nuova offerta Tottenham per Romero - TUTTOJUVE_COM : Sportitalia - Nuova offerta Tottenham per Romero - tvdellosport : Come anticipato in esclusiva, il #Tottenham ha presentato una nuova proposta all’#Atalanta da 50 milioni + 5 di bon… - Cucciolina96251 : RT @Daniele20052013: #Calciomercato #Atalanta: Non c’è solo il #Tottenham di Fabio #Paratici su Cristiano #Romero. Secondo #Sportitalia, l’… -