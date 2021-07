SpongeBob SquarePants e Patrick Stella | avvistati i veri personaggi del cartone animato

(Di sabato 31 luglio 2021)sono statida alcuni scienziati al largo di New York, presso il Retriever Seamount, situato nell'Oceano Atlantico. Alcuni biologi marini hanno avvistato una spugna di mare di colore giallo e unamarina rosa, incredibilmente simili aidi, presso il Retriever Seamount: una montagna sottomarina che si trova nell'Oceano Atlantico, situata a circa a 200 miglia di distanza dalla città di New York. Christopher ...

Alcuni biologi marini hanno individuato una spugna di mare di colore giallo e una stella marina rosa, incredibilmente simili ae Patrick Stella , presso il Retriever Seamount: una montagna sottomarina che si trova nell'Oceano Atlantico, situata a circa a 200 miglia di distanza dalla città di New York.