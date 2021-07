Spalletti dopo il Bayern | «Soddisfatto del mio Napoli Su Zielinski…»

(Di sabato 31 luglio 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 3-0 contro ilMonaco Luciano, allenatore del, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 3-0 contro ilMonaco. Le sue dichiarazioni. «Sonodella prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto. Oggi era fondamentale mettere minuti nelle gambe. Bisognava dare l’idea di una squadra ordinata e ci siamo riusciti. Un ordine attraverso il quale siamo riusciti a segnare e questo ci dà consapevolezza e serenità. C’è ancora tanto da ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti dopo

...all''Allianz Arena' e valida per l''Audi Football Summit' ha fatto sorridere Luciano, ...Diego Demme , out almeno tre mesi per la lesione al collaterale del ginocchio rimediata nell'...Questo il commento di Lucianoal termine della partita pubblicato sul sito ufficiale del ... LA CONDIZIONE - 'Sono contento della condizione atleticai primi 20 giorni di preparazione, c'..."Sono soddisfatto della prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto". Queste le parole di Spalletti nel post di Bayern Monaco-Napoli, ...Volontà, velocità e precisione: tre qualità che Osimhen mette al servizio del Napoli di Luciano Spalletti per farlo volare in amichevole contro il Bayern Monaco. Tre qualità che il Napoli, a sua volta ...