Spagna e Brasile in semifinale | fuori la Costa d' Avorio di Kessie

(Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Gol e spettacolo nella sfida trad', sfida valida per accedere alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo. La nazionale del milanistaè arrivata ad un ...

TOKYO (Giappone) - Gol e spettacolo nella sfida trae Costa d'Avorio, sfida valida per accedere alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo. La nazionale del milanista Kessie è arrivata ad un passo dalla qualificazione ma è stata raggiunta all'...Giappone -e Messico -sono le due semifinali di calcio maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 . I ragazzi di De La Fuente hanno sconfitto la Costa d'Avorio 5 - 2 dopo i tempi supplementari ...TOKYO (Giappone) - Definite le semifinali del torneo maschile di calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Spagna-Giappone e Brasile-Messico. Nei quarti di finale, la Spagna ha battuto per 5-2 la Costa ...Con un 5-2 sulla Costa d'Avorio dopo i tempi supplementari, la roja è la prima semifinalista. Ok anche Giappone e Messico.