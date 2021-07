Spaghettongola | musica | risate e buon cibo a Fiumicino con Manuela Villa | Luisa Corna e Dado

(Di sabato 31 luglio 2021) Trittico di eccezione alla, la festa degli spaghetti alle vongole lupino diche si tiene a Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi) fino all’8 agosto. Arrivano la splendidadie la comicità di, comicità eTanto, tavoli distanziati, misure di sicurezza rigorose per permettere a tutti di gustare senza problemi le ...

askanews

Prende il via venerdì a Fiumicino la festa che celebra i famosi spaghetti alle vongole lupino. La prima sera si bissa con il fritto di paranza Sessanta quintali di vongole pronte per finire nei padel ...(AGR) Prende il via venerdì a Fiumicino la festa che celebra i famosi spaghetti alle vongole lupino. La prima sera si bissa con il fritto di paranza .Sessanta quintali di vongole pronte per finire nei ...