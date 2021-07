SOS caldo | cosa sapere e come comportarsi con i nostri animali

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 luglio 2021) Sapevi che anche i nostri amici pelosi sono soggetti a scottature solari? E che, proprio come noi, possono avere un colpo di calore? Le temperature elevate e il sole rovente, infatti, sono un rischio anche per i pet, ma a differenza nostra non comunicano il loro disagio. Tuttavia lanciano dei segnali che bisogna essere in grado di interpretare. Ecco allora come riconoscere i comportamenti anomali e intervenire in maniera tempestiva.