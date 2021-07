Sorpresa Pizzolato, missione podio riuscita: l’azzurro è bronzo nel sollevamento pesi (Di sabato 31 luglio 2021) Arriva la terza medaglia nella pesistica ai Giochi di Tokyo 2020: Antonino Pizzolato è bronzo nella categoria maschile 81 chilogrammi. Il sollevatore di Castelvetrano chiude la sua gara con 365 chilogrammi allo strappo e 200 allo slancio. l’azzurro ha sfiorato l’opportunità di conquistare un argento, considerando che il suo record personale – e italiano – è di 370 chili. Davanti al campano il domenicano Zacaria Bonnat Michel, con 367 chili, e il cinese Lyu, che stabilisce il nuovo record olimpico con 374 chilogrammi. Leggi anche: In pedana con la mascherina rosa, la protesta degli spadisti Usa contro il compagno ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Arriva la terza medaglia nellastica ai Giochi di Tokyo 2020: Antoninonella categoria maschile 81 chilogrammi. Il sollevatore di Castelvetrano chiude la sua gara con 365 chilogrammi allo strappo e 200 allo slancio.ha sfiorato l’opportunità di conquistare un argento, considerando che il suo record personale – e italiano – è di 370 chili. Davanti al campano il domenicano Zacaria Bonnat Michel, con 367 chili, e il cinese Lyu, che stabilisce il nuovo record olimpico con 374 chilogrammi. Leggi anche: In pedana con la mascherina rosa, la protesta degli spadisti Usa contro il compagno ...

