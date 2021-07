Sonia Bruganelli, una foto della figlia malata per spegnere le polemiche sul jet: le lodi di Tommaso Zorzi (Di sabato 31 luglio 2021) Sonia Bruganelli è sempre stata accusata di aver ostentato la sua vita da benestante a causa delle non rare foto postate sui social e che la ritraggono a bordo del suo jet privato. D’altronde, la moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto di essere una privilegiata ma gli hater ad ogni sua esternazione non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 31 luglio 2021)è sempre stata accusata di aver ostentato la sua vita da benestante a causa delle non rarepostate sui social e che la ritraggono a bordo del suo jet privato. D’altronde, la moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto di essere una privilegiata ma gli hater ad ogni sua esternazione non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Fortuna18473849 : Solo un grande Cuore, come quello di Tommy, può capire. Il resto è aria fritta. *Sonia Bruganelli, una foto della f… - blogtivvu : #SoniaBruganelli, una foto della figlia malata per spegnere le polemiche sul jet privato: le lodi di #TommasoZorzi… - blogtivvu : #GFVip 6, quanto durerà? Il dubbio attanaglia Sonia Bruganelli - infoitcultura : Sonia Bruganelli, sui social mostra tutta la sua preoccupazione “ma quanto …” - infoitcultura : Sonia Bruganelli, dopo le chiacchiere si mostra in viaggio con un altro: ecco chi è -