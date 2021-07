Sondaggio: secondo il 60% dei votanti Ben White vale 25 milioni (Di domenica 1 agosto 2021) Sondaggio: Ben White all’Arsenal per 50 milioni di sterline: secondo voi, quanto vale? 25 milioni (60%) Non più di 30 milioni (36%) La cifra spesa (4%) Foto: Instagram Ben White L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021): Benall’Arsenal per 50di sterline:voi, quanto? 25(60%) Non più di 30(36%) La cifra spesa (4%) Foto: Instagram BenL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gualtierieurope : Contento dei risultati di questo nuovo sondaggio: siamo in crescita! Siamo ormai favoriti per arrivare al secondo t… - franc_dipar : RT @SalamidaFabio: Secondo un sondaggio di Pagnoncelli, il 58% degli elettori di Salvini e il 55% di quelli della Meloni sono favorevoli al… - _FINELIN3 : sondaggio sotto (il secondo è quello di ora) - fmonaldi65 : RT @gualtierieurope: Contento dei risultati di questo nuovo sondaggio: siamo in crescita! Siamo ormai favoriti per arrivare al secondo turn… - MakeDavero : RT @catlatorre: Secondo un sondaggio diffuso da Pagnoncelli, anche la maggioranza degli elettori di Salvini/Meloni è d'accordo col #greenpa… -