Sondaggio: due italiani su tre favorevoli al green pass obbligatorio. Sì anche da elettori Lega e FdI (Di sabato 31 luglio 2021) Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera rivela che due italiani su tre sono favorevoli al green pass obbligatorio. Nello specifico, il 39 per cento si dichiara molto favorevole, il 27 abbastanza favorevole. Il 12 per cento è invece abbastanza contrario, e un altro 12 per cento si dichiara molto contrario. Il 10 per cento degli intervistati ha preferito non esprimersi. Un dato che salta all’occhio è che anche tra gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia, due partiti ostili al green pass, ... Leggi su tpi (Di sabato 31 luglio 2021) Unrealizzato da Ipsos per il Corriere della Sera rivela che duesu tre sonoal. Nello specifico, il 39 per cento si dichiara molto favorevole, il 27 abbastanza favorevole. Il 12 per cento è invece abbastanza contrario, e un altro 12 per cento si dichiara molto contrario. Il 10 per cento degli intervistati ha preferito non esprimersi. Un dato che salta all’occhio è chetra glidie Fratelli d’Italia, due partiti ostili al, ...

Advertising

Corriere : Green pass, sì all’obbligo da due italiani su tre. Prevale anche tra chi vota Lega e Fratelli d’Italia - Corriere : Green pass, sì all’obbligo da due italiani su tre. Prevale anche tra chi vota Lega e Fr... - Glongari : Interesse dalla serie A per due giocatori dell’#Hajduk. Su #Vuskovic c’è stato un sondaggio della #Salernitana men… - morry74 : Green pass obbligatorio, sì da 2 italiani su 3 (anche tra chi vota Lega e FdI) - MARGHERITZACHEO : RT @Majin79: Visto che ieri non si è fatto che parlare della #terzadose cominciavo a chiedermi in quanti abbiamo già fatto il #vaccino (io… -