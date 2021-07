Sondaggi politici elettorali oggi 31 luglio 2021 | il Pd supera Lega e Fratelli d’Italia e diventa il primo partito

Advertising

GabryContessa : @susannaricciar1 @AleT_77 @Beppe_Carlone @matteorenzi ma signora, leader più amato rispetto a chi?? a giggino? al b… - glooit : Sondaggi politici: testa a testa tra Lega e Fratelli d’Italia, primi alla pari al 20% leggi su Gloo… - DavideScialpi : Sondaggi Politici #FDI 21,8% #PD 20 % #LEGA 17.3% #M5S 14.7 - infoitinterno : Sondaggi politici: al vertice c’è grande lotta e grande equilibrio - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: PD primo partito, ma il centrodestra è maggioranza ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

... e crede di poter riportare il suo Paese all'unità: "Ihanno violentato questo Paese, ora ... Per questo i- per quanto parziali - dicono che il 57 per cento dei libici vorrebbe Saif ......recenti, quasi il 70% degli elettori che si identificano come repubblicani sono convinti che Trump sia stato il legittimo vincitore delle elezioni del 2020. Il flusso costante di...Il 58% degli intervistati considera sbagliate le manifestazioni di protesta, mentre il dissenso nei confronti del passaporto verde è al 24% ...Alcune componenti del centrosinistra pronte a convergere sull’esponente socialista: Boccia riflette e le associazioni insorgono. Piacciono pure i profili Rende e Misiti mentre De Cicco incassa il sost ...