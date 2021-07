Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo: Faris Ibahim El Bakh di un altro pianeta, oro al Qatar nei -96 kg (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo le emozioni della medaglia di bronzo di Nino Pizzolato, il programma olimpico di Sollevamento pesi ha visto disputarsi la gara dei -96 kg maschili, in cui il Qatarino Faris Ibahim El Bakh è riuscito a trionfare al termine di una prova di slancio incredibile, sbaragliando la concorrenza. Nello strappo non sono emerse grandi discrepanze, con il canadese Boady Santavy che ha sollevato 178 kg, solamente uno in più del terzetto composto da El Bakh, dal venezuelano Keydomar Vallenilla e dal georgiano Anton Pliesnoi, per una classifica cortissima. Il canadese non è però ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo le emozioni della medaglia di bronzo di Nino Pizzolato, il programma olimpico diha visto disputarsi la gara dei -96 kg maschili, in cui ilinoElè riuscito a trionfare al termine di una prova di slancio incredibile, sbaragliando la concorrenza. Nello strappo non sono emerse grandi discrepanze, con il canadese Boady Santavy che ha sollevato 178 kg, solamente uno in più del terzetto composto da El, dal venezuelano Keydomar Vallenilla e dal georgiano Anton Pliesnoi, per una classifica cortissima. Il canadese non è però ...

