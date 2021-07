Sollevamento pesi, Antonino Pizzolato: “Ce l’abbiamo fatta, ora la Cina sa che ci siamo” (Di sabato 31 luglio 2021) Continuano ad arrivare medaglie pesanti dal Sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo, con Antonino “Nino” Pizzolato che ha conquistato il bronzo nella gara dei -81 kg maschili, nel terzo podio della spedizione azzurra dopo quelli di Mirko Zanni e Giorgia Bordignon. “Ce l’abbiamo fatta! – ha dichiarato entusiasta il 24enne siciliano ai microfoni della Federazione Italiana pesistica, rivolgendosi poi ai cinesi, grandi maestri della disciplina – La Cina adesso sa che ci siamo, gli abbiamo bussato e… alla prossima! Parole di felicità anche da ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Continuano ad arrivare medaglie pesanti dalalle Olimpiadi di Tokyo, con“Nino”che ha conquistato il bronzo nella gara dei -81 kg maschili, nel terzo podio della spedizione azzurra dopo quelli di Mirko Zanni e Giorgia Bordignon. “Ce! – ha dichiarato entusiasta il 24enne siciliano ai microfoni della Federazione Italianastica, rivolgendosi poi ai cinesi, grandi maestri della disciplina – Laadesso sa che ci, gli abbiamo bussato e… alla prossima! Parole di felicità anche da ...

Advertising

Eurosport_IT : NINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ????????? Pizzolato è bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81kg, con un totale di 365kg m… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 SOLLEVAMENTO PESI -81 KG MASCHILE, BRONZO PER PIZZOLATO RECORD ITALIANO NELLO STRAPPO, ORO AL… - TgLa7 : Tokyo 2020: bronzo per #Pizzolato nel sollevamento pesi - assoaeroarma : #Medaglia di #Bronzo anche per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi da 81 kg, per 365 kg complessivi!… - wiltchamp : RT @Eurosport_IT: NINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ????????? Pizzolato è bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81kg, con un totale di 365kg messi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi Olimpiadi, bronzo per Pizzolato nel sollevamento pesi ...365 kg piazzandosi dietro al cinese Lyu e al dominicano Bonnat TOKYO - Ai Giochi Olimpici di Tokyo medaglia di bronzo per Nino Pizzolato nella finale della categoria 81 chili del sollevamento pesi, ...

Pizzolato medaglia di bronzo nel sollevamento pesi TOKYO (GIAPPONE) - Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg. Il siciliano ha alzato 365 kg (165+200), battuto soltanto dal cinese Xiaojun Lyu (374 kg) e dal dominicano Bonnat Michel (367 kg). "Sono contento di questa medaglia,...

Pizzolato è di bronzo, dal sollevamento pesi un'altra gioia la Repubblica Sollevamento pesi, Antonino Pizzolato: “Ce l’abbiamo fatta, ora la Cina sa che ci siamo” Continuano ad arrivare medaglie pesanti dal sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo, con Antonino "Nino" Pizzolato che ha conquistato il bronzo nella gara dei -81 kg maschili, nel terzo podio della ...

Notte bianca del Cinema, a Petralia Sottana la consegna dei premi Fotogrammi in pietra In programma domenica 8 e lunedì 9 agosto la Notte bianca del Cinema a Petralia Sottana . Un evento durante il quale sarà assegnato il premio Fotogrammi in pietra . L'evento è giunto alla sua quarta..

...365 kg piazzandosi dietro al cinese Lyu e al dominicano Bonnat TOKYO - Ai Giochi Olimpici di Tokyo medaglia di bronzo per Nino Pizzolato nella finale della categoria 81 chili del, ...TOKYO (GIAPPONE) - Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel, categoria 81 kg. Il siciliano ha alzato 365 kg (165+200), battuto soltanto dal cinese Xiaojun Lyu (374 kg) e dal dominicano Bonnat Michel (367 kg). "Sono contento di questa medaglia,...Continuano ad arrivare medaglie pesanti dal sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo, con Antonino "Nino" Pizzolato che ha conquistato il bronzo nella gara dei -81 kg maschili, nel terzo podio della ...In programma domenica 8 e lunedì 9 agosto la Notte bianca del Cinema a Petralia Sottana . Un evento durante il quale sarà assegnato il premio Fotogrammi in pietra . L'evento è giunto alla sua quarta..