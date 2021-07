Sky, il 31 luglio 2003 approdava la piattaforma leader nel settore della Pay Tv (Di sabato 31 luglio 2021) Il 31 luglio 2003 approdava in Italia Sky, leader nel settore della Pay Tv nata dalla fusione di Stream Tv e TELE+ Digitale. Risalgono ancora prima del suo approdo alcuni antefatti che esplicitano l’intenzione della News Corporation di Murdoch di investire sulle quote della Stream. Questo accadeva nel 1998. Motivo della discordia, il calcio: ci si trovava infatti negli anni in cui la battaglia tra le televisioni a pagamento si disputava intorno il tanto sentito caso calcistico. Negli anni successivi la News Corporation acquisirà il 35% ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Il 31in Italia Sky,nelPay Tv nata dalla fusione di Stream Tv e TELE+ Digitale. Risalgono ancora prima del suo approdo alcuni antefatti che esplicitano l’intenzioneNews Corporation di Murdoch di investire sulle quoteStream. Questo accadeva nel 1998. Motivodiscordia, il calcio: ci si trovava infatti negli anni in cui la battaglia tra le televisioni a pagamento si disputava intorno il tanto sentito caso calcistico. Negli anni successivi la News Corporation acquisirà il 35% ...

