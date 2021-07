Sinistra e sanità | oltre il pensiero povero

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 31 luglio 2021) Si fa presto a dire «riforma». Che laitaliana ne abbia bisogno è ormai un dato scontato per tutti, dopo la pandemia. Ma quale riforma sia necessaria è tema di discussione. Si dirà: non bastano le pagine scritte nel Pnrr, che per la riforma sanitaria stanzia circa 20 miliardi di euro nel prossimo quinquennio? Per Ivan Cavicchi, autore di Lae la. Da Bindi a Speranza e in mezzo una pandemia, da poco pubblicato dall’edizione Castelvecchi, non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.