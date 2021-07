Sindacalista investito | revocati i domiciliari per il camionista casertano

(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNovara –per Alessio Spaziano, il giovaneche lo scorso giugno hae ucciso ildel Si Cobas Adil Belakhdim, impegnato in un presidio davanti ai cancelli del magazzino Lidl di Biandrate (Novara). Il tribunale del Riesame di Torino ha accolto la richiesta di scarcerazione del suo legale, l’avvocato Gabriele De Juliis. Nei confronti del giovane, i giudici hanno però disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Campania. Spaziano era stato arrestato il 18 giugno ...

Spaziano era stato arrestato il 18 giugno scorso quando avevailSi Cobas davanti ai cancelli del magazzino Lidl di Biandrate e poi era fuggito in autostrada. Si era fermato ...Così come sulla uccisione delAdil Belakhdimda un camionista che doveva consegnare a tutti i costi entro i tempi stabiliti. Non sono purtroppo eventi casuali ed eccezionali se ...La decisione del Riesame per Alessio Spaziano che il 18 giugno aveva forzato il blocco dei lavoratori davanti al Lidl travolgendo Adil Belakhdim. Obbligo di ...Falciato da un’auto ad Appignano: la vittima è l’ex orafo recanatese Eugenio Pintucci, padre del sindacalista della Cgil Matteo ...