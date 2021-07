Si accascia a terra durante un concerto | celebre cantante ricoverato

Advertising

greenMe_it : Botticelle: ennesimo cavallo si accascia a terra a Palermo, costretto a girare con il troppo caldo - infoitcultura : Ansia per Gaetano Curreri degli Stadio: si accascia a terra sul palco - ParchiZP : RT @Animalistiitaly: Botticelle: a #Palermo un cavallo si accascia a terra, esausto, perché costretto a condurre turisti indifferenti per l… - serghievich : RT @Animalistiitaly: Botticelle: a #Palermo un cavallo si accascia a terra, esausto, perché costretto a condurre turisti indifferenti per l… - Arianna3333333 : RT @Animalistiitaly: Botticelle: a #Palermo un cavallo si accascia a terra, esausto, perché costretto a condurre turisti indifferenti per l… -

Ultime Notizie dalla rete : accascia terra

Oggi Treviso

...a: immediato il trasporto in ospedale, dove sarebbe ancora ricoverato in terapia intensiva . Ancora poco chiare le cause del malore. Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sisul ...Il cantante è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto e si è accasciato per. Malore per Gaetano Curreri che sisul palco: ricoverato in terapia intensiva Gaetano Curreri ...31 luglio 2021 a. a. a. Paura per il leader degli Stadio Gateano Curreri: è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto per permettere al pe ...Malore sul palco per il leader degli Stadio Gaetano Curreri: il musicista è ricoverato in terapia intensiva, il gruppo aggiorna sulle sue condizioni tramite un post ...