Shomurodov Roma | oggi nella Capitale | Mourinho ha scelto il ruolo

(Di sabato 31 luglio 2021) Laaccoglierà Eldor: l’uzbekoper le visite mediche e per essere il vice Dzeko Lapiazza il colpo Eldor. L’attaccante del Genoaarriveràper sostenere le visite mediche ed accasarsi alla corte didopo che era stato accostato anche alla Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport,arriverà principalmente come alternativa a Dzeko ma la sua grande duttilità e mobilità potrebbe ...

Advertising

angelomangiante : Accordo trovato. ? #Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport - AlfredoPedulla : #Kostic resta una vecchia fiamma della #Lazio: fissato incontro a #Roma tra #Ramadani e #Tare. Alla #Roma piace ma… - DiMarzio : #Shomurodov-#Roma, tutto fatto: le cifre dell'operazione - Marcellari77 : #Calciomercato ma la grandiosa Roma che compra Shomurodov? Si parlava di Kane e di Icardi... Mah - siamo_la_Roma : ??? #Shomurodov alla corte di #Mou ?? Oggi l'arrivo a #Roma ?? Velocità per l'attacco giallorosso… -

Ultime Notizie dalla rete : Shomurodov Roma

La veraancora non la potremo vedere, visto che il terzino sinistro neo arrivato, Matías Viña è in quarantena nella Capitale e si allena a parte, Eldorè atteso oggi per le ...La veraancora non la potremo vedere, visto che il terzino sinistro neo arrivato, Matías Viña è in quarantena nella Capitale e si allena a parte, Eldorè atteso oggi per le visite (...Oggi lo sbarco dell’uzbeko a Roma Probabilmente il mercato del general manager Tiago Pinto è lontano da quello che il 4 maggio, giorno dell’annuncio di Mourinho, la gente avrebbe immaginato. In porta ...Jordan Veretout si sta riprendendo ma non si è ancora del tutto ripreso (di fatto è fermo dal 29 aprile); Gonzalo Villar ha rimediato in allenamento una brutta distorsione al ...