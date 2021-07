Sharon Stone | che non vuole lavorare con chi non si vaccina

(Di sabato 31 luglio 2021) Sharon Stone ha opinioni molto ferme a riguardo del suo lavoro in epoca di Coronavirus. L’attrice e produttrice americana, 63 anni, ha espresso il suo parere riguardo alla campagna vaccinale in un intervento video per la CNN, prontamente pubblicato sulla sua pagina Instagram all’hashtag #VaccinesSaveLives, i vaccini salvano vite.

ha denunciato in un video che una grande casa di produzione con la quale sta lavorando avrebbe minacciato di escluderla dal set se avesse continuato a chiedere che tutti fossero vaccinati.I no vax si nascondono anche tra le stelle di Hollywood., come Sean Penn prima di lei, chiede garanzie anti Covid per lavorare sul set, e in particolare che le persone con cui deve lavorare siano vaccinate. Ma a lei è andata meno bene. L'...La nota attrice Sharon Stone sembra che in questi ultimi giorni abbia parlato di un qualcosa che è accaduto sul set del suo nuovo film e che in qualche modo sarebbe legato alla pandemia da covid. Sost ...L'attrice ha denunciato la cosa con un video, senza fare nomi ma parlando di una produzione molto importante ad Atlanta ...