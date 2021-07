Serie tv: Snowpiercer 4 si farà (Di sabato 31 luglio 2021) Ancor prima del debutto dell’attesissima terza stagione, arriva la conferma ufficiale che Snowpiercer 4 si farà. Come riportato da Deadline, la notizia arriva direttamente da Daveed Diggs, interprete di Layton nella Serie TV, con un video annuncio in cui l’attore si è rivolto direttamente ai fan dello show post apocalittico tratto dalla graphic novel francese Le Transperceneige che nel 2013 diventò un film diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho. Le prime due stagioni hanno visto un crescendo di emozioni legate agli eventi principali narrati dalla Serie TV e agli intrecci delle storie dei passeggeri dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Ancor prima del debutto dell’attesissima terza stagione, arriva la conferma ufficiale che4 si. Come riportato da Deadline, la notizia arriva direttamente da Daveed Diggs, interprete di Layton nellaTV, con un video annuncio in cui l’attore si è rivolto direttamente ai fan dello show post apocalittico tratto dalla graphic novel francese Le Transperceneige che nel 2013 diventò un film diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho. Le prime due stagioni hanno visto un crescendo di emozioni legate agli eventi principali narrati dallaTV e agli intrecci delle storie dei passeggeri dello ...

Advertising

JustNerd_IT : #Snowpiercer 4 è ufficiale: la #SerieTV è stata rinnovata per una quarta stagione - Leggi l'articolo completo su:… - Zompagrillo : Più vedo questa serie e più la politica del treno sembra somigliare a quella del governo Draghi #Snowpiercer - Screenweek : #TNT rinnova la serie #Snowpiercer per una quarta stagione La star #DaveedDiggs ha annunciato il rinnovo dal set de… - UniMoviesBlog : La serie tv #Snowpiercer ha ottenuto il rinnovo per la quarta stagione - glooit : TNT rinnova la serie Snowpiercer per una quarta stagione leggi su Gloo -