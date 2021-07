(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAlbanella – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agropoli e della Stazione Carabinieri di Matinella, al termine di mirata attività di polizia giudiziaria di iniziativa, hanno tratto in arresto un soggettoe deferito in stato di libertà un incensurato, entrambi responsabili didi sostanze stupefacenti. I carabinieri, nel corso delle attività, hanno rinvenuto complessivamente n.16 piante in infiorescenza di cannabis indica, dell’altezza variabile tra i 20 e 60 cm., 165 grammi di, vari barattoli contenenti semi di canapa e materiale ...

Advertising

DiMarzio : #Inter | Alla scoperta di Martín #Satriano, l'uruguaiano che sta sorprendendo nel precampionato - anteprima24 : ** Scoperta nel Cilentano coltivazione di marijuana: arrestato pregiudicato ** - GinaPiccione : RT @CasaLettori: Nel cuore della Foresta Amazzonica colombiana scoperta una Cappella Sistina rupestre: un tratto di pareti rocciose con dip… - LalliVincenzo : RT @AmazonNewsItaly: Oggi il viaggio di #AmazonSummerColors, il progetto con cui celebriamo il #MadeInItaly, ci porta alla scoperta dei col… - Maxtom49 : Io me lo immagino il titolo da qui a cent'anni: 'Storico individua una cosa non troppo stupida detta da #Bonafede ;… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta nel

Il Fatto Quotidiano

...di un affitto non in regola, a cura degli agenti gallipolini, ieri è avvenuta quasi per caso. Una donna residente a Baia Verde aveva chiamato la Polizia perchè si era vista scaraventare...... ma la disponibilità del dottore, che tengo a ringraziare personalmente, ci consente di non lasciarela zona di Ledro e di dare agli assistiti un medico di riferimento.frattempo stiamo ...I carabinieri, nel corso delle attività, hanno rinvenuto complessivamente n.16 piante in infiorescenza di cannabis indica, dell’altezza variabile tra i 20 e 60 cm., 165 grammi di marijuana, vari barat ...Roma, 31 lug. (askanews) - I residenti di una comunità nella megalopoli della Cina centrale Chongqing - 31 milioni d persone - sono in fila ...