Scontri No Tav in Val di Susa: bombe carta e due poliziotti feriti (Di sabato 31 luglio 2021) Un film purtroppo già visto. Scontr i, tensione e due poliziotti feriti . E' questo il bilancio di Scontri avvenuti oggi pomeriggio in Val di Susa con i No Tav. Secondo le prime informazioni si tratta ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Un film purtroppo già visto. Scontr i, tensione e due. E' questo il bilancio diavvenuti oggi pomeriggio in Val dicon i No Tav. Secondo le prime informazioni si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Tav Scontri No Tav in Val di Susa: bombe carta e due poliziotti feriti Un film purtroppo già visto. Scontr i, tensione e due poliziotti feriti . E' questo il bilancio di scontri avvenuti oggi pomeriggio in Val di Susa con i No Tav. Secondo le prime informazioni si tratta appunto di due poliziotti, le cui condizioni non sarebbero gravi. Nel corso degli incidenti al ...

