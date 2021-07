Scherma:olimpiade deludente? I commenti degli azzurri (Di sabato 31 luglio 2021) Manca ancora una gara nella Scherma a Tokyo 2020 il fioretto maschile a squadra. Alle 3,45 ora italiana di domenica 1 agosto, la possibilità di aggiungere ancora una medaglia al bottino della Scherma azzurra è affidata a Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola. Fino ad oggi sono 5 i podi conquistati, in linea con le ultime Olimpiadi. A Rio e Janeiro nel 2016 ne erano state conquistate 4 ma nelle precedenti edizioni di Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012 il numero totale fu 7. SI può parlare di olimpiade deludente? A Tokyo la spedizione non si è comportata male ma fermarsi ai piedi del podio, più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Manca ancora una gara nellaa Tokyo 2020 il fioretto maschile a squadra. Alle 3,45 ora italiana di domenica 1 agosto, la possibilità di aggiungere ancora una medaglia al bottino dellaazzurra è affidata a Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola. Fino ad oggi sono 5 i podi conquistati, in linea con le ultime Olimpiadi. A Rio e Janeiro nel 2016 ne erano state conquistate 4 ma nelle precedenti edizioni di Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012 il numero totale fu 7. SI può parlare di? A Tokyo la spedizione non si è comportata male ma fermarsi ai piedi del podio, più ...

Mole__03 : @lokisuperstark Eh purtroppo è così in quest'olimpiade la scherma sostanzialmente non ha regalato una medaglia d'or… - FreddySword : @myo75ho I bronzi vanno benissimo...il.problema é che manca qualche oro in discipline a noi favorevoli (scherma ?? e… - Sammax883B : @marperlo1 Sono mancati gli ori frequenti nella scherma e nel tiro a segno/a volo. Per il resto, Olimpiade assolutamente positiva finora. - emrato : Bello il nuoto , la scherma e se capita ci vediamo pure il tiro al piatello, ma l'atletica È L'OLIMPIADE e Bragagna… - donatopiccinino : Mancano le medaglie d'#oro di scherma e tiri. C'è la seconda settimana. Sarà l'olimpiade degli sport di squadra #ItaliaTeam #Olympics -