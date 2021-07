Scherma, tabellone fioretto maschile Olimpiadi Tokyo: subito il Giappone per gli azzurri (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia si aggrappa ai suoi fiorettisti per evitare di chiudere le Olimpiadi di Tokyo senza una medaglia d’oro. Domani si terrà l’ultima gara ed è proprio il fioretto maschile a squadre a far calare il sipario sulle pedane olimpiche, con gli azzurri (Danielee Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) che si presentano con grandi ambizioni e con l’obiettivo di raggiungere il gradino più alto del podio. E’ un’Italia che comincerà dal quarto di finale contro il Giappone e non sarà assolutamente una sfida facile. I nipponici hanno già dimostrato di esaltarsi in casa (clamoroso ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia si aggrappa ai suoi fiorettisti per evitare di chiudere ledisenza una medaglia d’oro. Domani si terrà l’ultima gara ed è proprio ila squadre a far calare il sipario sulle pedane olimpiche, con gli(Danielee Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) che si presentano con grandi ambizioni e con l’obiettivo di raggiungere il gradino più alto del podio. E’ un’Italia che comincerà dal quarto di finale contro ile non sarà assolutamente una sfida facile. I nipponici hanno già dimostrato di esaltarsi in casa (clamoroso ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Federscherma: #Tokyo2020 1 agosto - Fioretto Maschile a squadre. Tabellone dei quarti - Ore 10,45 (le 3,45 in Italia) Italia vs Giappo… - MacoPorcaro : RT @Federscherma: #Tokyo2020 1 agosto - Fioretto Maschile a squadre. Tabellone dei quarti - Ore 10,45 (le 3,45 in Italia) Italia vs Giappo… - usatoscherma : RT @Federscherma: #Tokyo2020 1 agosto - Fioretto Maschile a squadre. Tabellone dei quarti - Ore 10,45 (le 3,45 in Italia) Italia vs Giappo… - flamminiog : RT @Federscherma: #Tokyo2020 1 agosto - Fioretto Maschile a squadre. Tabellone dei quarti - Ore 10,45 (le 3,45 in Italia) Italia vs Giappo… - apeindiana : RT @Federscherma: #Tokyo2020 1 agosto - Fioretto Maschile a squadre. Tabellone dei quarti - Ore 10,45 (le 3,45 in Italia) Italia vs Giappo… -