Scherma, Olimpiadi Tokyo: la Russia vince l’oro nella sciabola femminile a squadre (Di sabato 31 luglio 2021) La Russia rispetta i favori del pronostico e si prende la medaglia d’oro nella prova a squadra di sciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Un dominio davvero eccezionale quello russo in questa arma, visto che anche nell’individuale era arrivata la doppietta tra Pozdniakova e Velikaya. In finale la Russia ha superato la Francia con il punteggio di 45-41. Non è stato un inizio facile per la Russia, che si è trovata ad inseguire le francesi dopo quattro assalti (20-14). La scossa decisiva è stata data da Olga Nikitina, che ha piazzato un perentorio 11-3 ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Larispetta i favori del pronostico e si prende la medaglia d’oroprova a squadra dialledi. Un dominio davvero eccezionale quello russo in questa arma, visto che anche nell’individuale era arrivata la doppietta tra Pozdniakova e Velikaya. In finale laha superato la Francia con il punteggio di 45-41. Non è stato un inizio facile per la, che si è trovata ad inseguire le francesi dopo quattro assalti (20-14). La scossa decisiva è stata data da Olga Nikitina, che ha piazzato un perentorio 11-3 ...

