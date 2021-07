Scherma | Olimpiadi Tokyo | Italia beffata dalla Corea del Sud nella finale per il bronzo della sciabola femminile

(Di sabato 31 luglio 2021) Delusione per l’sconfitta 45-42del Sudper ilprova a squadre dialledi. Le azzurre fino al quinto assalto hanno letteralmente dominato salvo poi abbassare la guardia consentendo alle avversarie di rientrare. Le asiatiche salgono sul terzo gradino del podio, per le ragazzene una dolorosa medaglia di legno. Ottima partenza di Irene Vecchi che vince il primo assalto 5-3 contro Jiyeon Kim. Le successive ...

Advertising

Corriere : Montano e l’addio alla scherma tra le lacrime: «Mi fa paura il salto nel buio da domani» - UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - TeresaBellanova : Bravissimi Vito dell'Aquila e Luigi Samele, i primi atleti azzurri a vincere la medaglia d'oro e d'argento alle oli… - Yangrine : Ma tutti questi esperti di scherma che si lamentano dei risultati degli italiani alle olimpiadi, il resto dei quatt… - ottopagine : Olimpiadi, scherma: Gregorio ai piedi del podio nella sciabola a squadre #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Olimpiadi

Ancora un quarto posto per l'Italia ai Giochi di Tokyo. Le sciabolatrici azzurre - Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston - hanno perso 45 - 42 la finale per il bronzo ...Programma gare e medaglieoggi sabato 31 luglio SOLLEVAMENTO PESI. L'azzurro Antonino Pizzolato è medaglia di bronzo alledi Tokyo 2020 del sollevamento Pesi categoria - 81 kg, preceduto solo dal cinese Lyu Xiaojun (oro) e dal dominicano Zacarias Michel Bonnat (argento). L'azzurro ha alzato 165 allo strappo e ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mauro Nespoli è medaglia d’argento nel torneo olimpico individuale di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo. In finale l’azzurro è stato sconfitto 6-4 dal turco Me ...Delusione per l'Italia sconfitta 45-42 dalla Corea del Sud nella finale per il bronzo della prova a squadre di sciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre fino al quinto assalto hanno lette ...