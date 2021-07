Scherma Olimpiadi Tokyo, Irene Vecchi: “Abbiamo provato fino alla fine a riprendere l’assalto, dispiace non avercela fatta” (Di sabato 31 luglio 2021) Le azzurre della sciabola femminile sono state beffate dalla Corea del Sud nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Irene Vecchi ha espresso la sua delusione nel post gara, sottolineando che insieme con le compagne hanno provato a fare di tutto per tenere testa alle asiatiche. “Sembra un po’ una maledizione. Abbiamo rivisto il mostro di cinque anni fa a Rio ed è grande il rammarico per la medaglia solo sfiorata. La sciabola è un’arma velocissima e non lascia scampo quando subisci un passaggio a vuoto. Sfido chiunque a non subire la tensione in pedana”. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Le azzurre della sciabola femminile sono state beffate dCorea del Sud nella finale per il bronzo allediha espresso la sua delusione nel post gara, sottolineando che insieme con le compagne hannoa fare di tutto per tenere testa alle asiatiche. “Sembra un po’ una maledizione.rivisto il mostro di cinque anni fa a Rio ed è grande il rammarico per la medaglia solo sfiorata. La sciabola è un’arma velocissima e non lascia scampo quando subisci un passaggio a vuoto. Sfido chiunque a non subire la tensione in pedana”. Il ...

