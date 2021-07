Scherma, le sciabolatrici battono la Cina e sfideranno la Francia nella semifinale delle Olimpiadi (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia va a caccia di una medaglia nella prova a squadre di sciabola femminile. Il quartetto azzurro composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston ha superato la Cina nei quarti di finale con il punteggio di 45-41 e si è qualificato per la semifinale delle Olimpiadi di Tokyo ed ora proverà a salire su quel podio olimpico solamente sfiorato cinque anni fa a Rio. Una sfida cominciata con un netto 5-0 di Vecchi a Qian e che ha subito indirizzato il match verso le azzurre, che si sono trovate avanti di nove stoccate dopo cinque assalti (25-16). La Cina, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia va a caccia di una medagliaprova a squadre di sciabola femminile. Il quartetto azzurro composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston ha superato lanei quarti di finale con il punteggio di 45-41 e si è qualificato per ladi Tokyo ed ora proverà a salire su quel podio olimpico solamente sfiorato cinque anni fa a Rio. Una sfida cominciata con un netto 5-0 di Vecchi a Qian e che ha subito indirizzato il match verso le azzurre, che si sono trovate avanti di nove stoccate dopo cinque assalti (25-16). La, ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 8 con altri 21 titoli in palio tra triathlon, nuoto, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'ar… - SalernoSport24 : ??? Rossella Gregorio e le sciabolatrici azzurre sfideranno la Cina nei quarti. #Sport #Scherma #Olimpiadi - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Garozzo in semifinale eliminati agli ottavi Foconi e Cassarà fuori le scia… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Garozzo affronta Lefort ai quarti eliminati agli ottavi Foconi e Cassarà f… - Quelchepassa : #Tokyo2020 #Fencing scherma italiana in difficoltà anche oggi, ma se dalle sciabolatrici ce lo potevamo aspettare,… -