Scarlett Johansson, la Vedova nera morde Disney: voglio più soldi (Di sabato 31 luglio 2021) L'attrice Scarlett Johansson: "Black Widow doveva essere proiettato solo in sala, così ho perso 50 milioni". La replica: accusa penosa in tempo di Covid di SILVIA GIGLI Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) L'attrice: "Black Widow doveva essere proiettato solo in sala, così ho perso 50 milioni". La replica: accusa penosa in tempo di Covid di SILVIA GIGLI

Advertising

signorefumetti : RT @fumettologica: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per l’uscita di “Black Widow” in streaming. - artvhazza : RT @drunkofweasleys: Kevin Feige è dalla parte di Scarlett Johansson e pare che anche Emma Stone stia considerando di prendere azioni simil… - inarteswyre : RT @drunkofweasleys: Kevin Feige è dalla parte di Scarlett Johansson e pare che anche Emma Stone stia considerando di prendere azioni simil… - Emyli009 : RT @toxikarlos: a scarlett johansson e a emma stone processando a disney - hemmselss : RT @perchetendenza: 'Disney': Perché Scarlett Johansson ha fatto causa alla Walt Disney Co. per l'uscita in streaming del film Black Widow… -