Sbarchi senza sosta a Lampedusa. 1.200 immigrati nell'hotspot (di nuovo) al collasso (Di sabato 31 luglio 2021) Lampedusa, 31 lug – Sbarchi senza sosta a Lampedusa, hotspot al collasso: ci sono 1.200 immigrati a fronte di una capienza di massimo 250. Nonostante i diversi trasferimenti, con il traghetto di linea e sulle navi quarantena, la struttura di primissima accoglienza è nuovamente in tilt: l'isola è presa d'assalto dai clandestini. Sbarchi senza sosta a Lampedusa Da mezzanotte sono 165 gli immigrati irregolari approdati a Lampedusa, in undici distinti ...

