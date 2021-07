Sardegna, Sicilia, Puglia e le altre: tutti i focolai di Covid nei luoghi delle vacanze italiani (Di sabato 31 luglio 2021) C’è la Sardegna che oggi ha l’incidenza di casi positivi ogni centomila abitanti più alta d’Italia (136,2). E la Sicilia che è arrivata all’8% di occupazione dei posti in area medica. Poi ci sono la Toscana (94,5%) e il Lazio (87,5) che preoccupano sempre per l’incidenza. Ma nell’estate dove l’epidemia di Coronavirus ha ripreso forza grazie alla variante Delta a preoccupare sono soprattutto i focolai nei luoghi di vacanza. Che si sviluppano tra i cittadini che tornano da altri luoghi di ferie (e di contagio) oppure tra i turisti che arrivano e aumentano i numeri dei casi positivi. Oppure ancora durante i ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) C’è lache oggi ha l’incidenza di casi positivi ogni centomila abitanti più alta d’Italia (136,2). E lache è arrivata all’8% di occupazione dei posti in area medica. Poi ci sono la Toscana (94,5%) e il Lazio (87,5) che preoccupano sempre per l’incidenza. Ma nell’estate dove l’epidemia di Coronavirus ha ripreso forza grazie alla variante Delta a preoccupare sono soprattutto ineidi vacanza. Che si sviluppano tra i cittadini che tornano da altridi ferie (e di contagio) oppure tra i turisti che arrivano e aumentano i numeri dei casi positivi. Oppure ancora durante i ...

