Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù (Di sabato 31 luglio 2021) Sant'Ignazio di Loyola fu una figura di spicco nel mondo religioso del 1500 in Europa. Fu lui il fondatore dei Gesuiti, la milizia personale del papa. Il nuovo ordine venne approvato Il 27 settembre 1540 papa Paolo III. Fu il Santo a creare anche i famosi "Esercizi spirituali", che vennero stampati per la prima volta nel 1548. Per colpa di questi venne portato davanti al temutissimo tribunale dell'inquisizione, per poi essere rilasciato. Dopo la sua morte, Papa Gregorio XV lo proclamò Santo nel 1622. Oggi è il patrono della gioventù.

