“Sanne è la mia ragazza” | il coming out dell’arciera Lucilla Boari

"Lui è Sandro, uno dei miei migliori amici. Lei è Sanne, la mia ragazza". Lucilla Boari, bronzo storico nel tiro con l'arco femminile, fa coming out dopo aver visto a Casa Italia a Tokyo il video che le ha inviato la sua ragazza e collega Sanne de Laat, compoundista della nazionale olandese.

