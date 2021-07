Sandali come nuovi: rimuovere gli aloni in un baleno è facilissimo. (Di sabato 31 luglio 2021) Belli i Sandali, eleganti, sportivi, ma soprattutto comodo! Peccato che spesso e volentieri, sulla tomaia appaiano quegli antiestetici aloni a rovinarne l’aspetto! Riportarli come nuovi sarà un gioco da ragazze se seguirete i consigli che Non Solo Riciclo ha in serbo per voi! Le pecche a cui sono soggette queste calzature sono causate principalmente dal sudore e dalla polvere che si sedimenta strato su strato e penetra nelle spore di pelle, cuoio, plastica e gomma. Una buona dose di pazienza, olio di gomito in abbondanza e una serie di rimedi naturali sempre efficaci sono la ricetta giusta per riuscire nell’impresa. Non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 31 luglio 2021) Belli i, eleganti, sportivi, ma soprattutto comodo! Peccato che spesso e volentieri, sulla tomaia appaiano quegli antiesteticia rovinarne l’aspetto! Riportarlisarà un gioco da ragazze se seguirete i consigli che Non Solo Riciclo ha in serbo per voi! Le pecche a cui sono soggette queste calzature sono causate principalmente dal sudore e dalla polvere che si sedimenta strato su strato e penetra nelle spore di pelle, cuoio, plastica e gomma. Una buona dose di pazienza, olio di gomito in abbondanza e una serie di rimedi naturali sempre efficaci sono la ricetta giusta per riuscire nell’impresa. Non ...

LUCABRAMBILLA24 : @furegon @liliaragnar Concordo ma occorre essere misericordiosi nei giudizi??. Ciascuno ha avuto le proprie croci e… - callmeDISAGIO : Posso dire una cosa? Ragà i vostri piedi, come i miei e quelli di chiunque, fanno schifo vi prego basta con queste… - Alice70A : RT @alone73x1: #TraSereENotti IL giorno, come un pellegrino stanco, aveva raggiunto la porta occidentale del cielo, e poi di sera si chinò… - RetwittL : RT @alone73x1: #TraSereENotti IL giorno, come un pellegrino stanco, aveva raggiunto la porta occidentale del cielo, e poi di sera si chinò… - SalaLettura : RT @alone73x1: #TraSereENotti IL giorno, come un pellegrino stanco, aveva raggiunto la porta occidentale del cielo, e poi di sera si chinò… -