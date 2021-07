Salute Mentale: Fenascop, comunità terapeutiche non siano trattate come depositi allocativi (Di sabato 31 luglio 2021) – Prof. Bencivenga: “Il pericolo è un ritorno ad un approccio alla Salute Mentale prettamente biomedico”. “In Italia sulla Salute Mentale abbiamo assistito ad un impoverimento delle risorse destinate alla parte più clinica del personale e alla componente specializzata in psicoterapia con una sperequazione di figure parainfermieristiche, gli OSS che rappresentano figure più idonee forse per la disabilità fisica”. E’ quanto emerge da un’analisi di Claudio Bencivenga, Docente in programmazione e gestione dei Servizi dell’Università di Parma e componente del comitato scientifico di Fenascop, associazione che ... Leggi su romadailynews (Di sabato 31 luglio 2021) – Prof. Bencivenga: “Il pericolo è un ritorno ad un approccio allaprettamente biomedico”. “In Italia sullaabbiamo assistito ad un impoverimento delle risorse destinate alla parte più clinica del personale e alla componente specializzata in psicoterapia con una sperequazione di figure parainfermieristiche, gli OSS che rappresentano figure più idonee forse per la disabilità fisica”. E’ quanto emerge da un’analisi di Claudio Bencivenga, Docente in programmazione e gestione dei Servizi dell’Università di Parma e componente del comitato scientifico di, associazione che ...

Advertising

valigiablu : Come i media dovrebbero riportare le notizie sulla salute mentale - gaiacariaa11 : RT @sninalcolizzata: NON guardate la serie e sopratutto NON credete a tutto quello che dice Lana. lo dico per la vostra salute mentale ht… - neri_elisa : Grazie @martacagnola per il tread sulla #salutementale. #maipiùstigma #endthestigma sulla salute mentale. Suggerisco anche a @comip_italia - YNGBL00DZ : @fairiebinz per la tua salute mentale spero mai - lionofsingapore : @flackyjo Io ho scelto di fare così… preservi la tua salute mentale -