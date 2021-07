Advertising

periodicodaily : Rugby a 7 femminile: oro alla Nuova Zelanda davanti a Francia e Fiji #Rugby #NuovaZelanda #Francia #Fiji - Francy___W : RT @fraseero: La settimana olimpica ovale si chiude con il pronosticato (e meritato) oro alle @BlackFerns nel #Rugby #Sevens femminile ???? .… - TOuchrugbyTO : RT @fraseero: La settimana olimpica ovale si chiude con il pronosticato (e meritato) oro alle @BlackFerns nel #Rugby #Sevens femminile ???? .… - iamAltrove : RT @fraseero: La settimana olimpica ovale si chiude con il pronosticato (e meritato) oro alle @BlackFerns nel #Rugby #Sevens femminile ???? .… - iamAltrove : RT @onrugby_it: Oro olimpico per la Nuova Zelanda nel Rugby Sevens femminile a Tokyo 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby femminile

... Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità,, ... 'Trofeo Cactusmania': Torneo Opendi tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 ...... gruppo B); Ore 4:00 - BOXE- 57kg (SEMIFINALI); Ore 4:00 - JUDO misto a squadre (ottavi di finale); Ore 4:00 -A SETTE(prima semifinale); Ore 4:00 - BEACH VOLLEY maschile ...Tutto come previsto. È la Nuova Zelanda a conquistare la medaglia d’oro nel torneo femminile di rugby a sette. In finale dominio delle Black Ferns 7s, che superano la Francia e ‘vendicano’ i colleghi ...Tutto come previsto. È la Nuova Zelanda a conquistare la medaglia d’oro nel torneo femminile di rugby a sette. In finale dominio delle Black Ferns 7s, che superano la Francia e ‘vendicano’ i colleghi ...