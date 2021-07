Royal Family, è arrivato il momento tanto atteso: non era mai successo! (Di sabato 31 luglio 2021) Grandissima novità per la Royal Family. E’ in arrivo la serie animata ‘The Prince’: per la prima volta ci sarà una parodia animata della famiglia reale. A grande sorpresa nelle ultime ore è uscito il trailer di ‘The Prince‘ su HBO Max. La serie è la prima parodia animata sulle vicende della Royal Family ed L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Grandissima novità per la. E’ in arrivo la serie animata ‘The Prince’: per la prima volta ci sarà una parodia animata della famiglia reale. A grande sorpresa nelle ultime ore è uscito il trailer di ‘The Prince‘ su HBO Max. La serie è la prima parodia animata sulle vicende dellaed L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family "L'aborto di Meghan", in uscita ad agosto il nuovo libro - scandalo ... il libro arricchito con nuovi capitoli sulle vicende più recenti che hanno coinvolto il principe Harry e Meghan Markle, metterà in imbarazzo la regina Elisabetta e il resto della Royal Family (...

Il matrimonio di Kitty Spencer e gli altri gossip della settimana arrivato l'ultimo weekend di luglio, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi sette giorni: cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Dalle news sulla royal family britannica, che ha inserito la secondogenita di Harry e Meghan sul sito di casa Windsor, alle presunte prossime nozze di Pauline Ducruet, fino a quelle di Tessy del Lussemburgo. Tutto ...

Kate e William rompono il silenzio: con discrezione mandano una frecciatina a Meghan e Harry I rapporti tra i Sussex e i Cambridge sono tesi da molto tempo. Prima la Megxit, poi le pesanti parole dell’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfey. William e Kate, però, discreti come ...

