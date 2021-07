Rosalinda Cannavò ancora vittima degli haters

(Di sabato 31 luglio 2021)deve subireuna volta gli insulti di quei leoni da tastiera sempre pronti a criticare senza andare a fondo delle questioni. Un malinteso sui social ha scatenato una pioggia di insulti. Sul proprio profilo Instagramha rilanciato un evento da lei stessa organizzato a Catania un paio di settimane fa, mentre si trovava in Sicilia per presenziare al matrimonio della cugina. Ma nonostante le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

jensparkIes : RT @MontegrandeS: Rosalinda Cannavò dà appuntamento ai suoi fans a uno store,con tanto di locandina e orario.Pubblicando anche una storia “… - bellaturosa : RT @qgrcannavo: ?? | Rosalinda Cannavò e il malinteso social che genera gli insulti dei leoni da tastiera: ecco che succede. ??: https://t.… - music20Alexa : RT @isabelbraga27: Rosalinda Cannavò e il malinteso social che genera gli insulti dei leoni da tastiera: ecco che succede - IFrangioni : RT @_Tony13___: La Dea Rosalinda Cannavo’ ?? ?@14Cannavo? #zengavo - isabelbraga27 : Rosalinda Cannavò e il malinteso social che genera gli insulti dei leoni da tastiera: ecco che succede -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

ha rilanciato un evento che ha avuto modo di organizzare a Catania un paio di settimane fa mentre si trovava in Sicilia per il matrimonio della cugina.e il ...Dopo il matrimonio - No, non c'è bisogno che i fan della coppia(nome d'arte Adua del Vesco) e Andrea Zenga facciano un balzo sulla sedia a sdraio sopra la quale stanno trascorrendo ...