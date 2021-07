Roma, pessimismo per Xhaka: spunta l'alternativa (Di sabato 31 luglio 2021) Cresce il pessimismo per portare Granit Xhaka alla Roma . La trattativa per il centrocampista non accenna a sbloccarsi, in due mesi non sono stati fatti passi avanti perchè l'Arsenal non si muove ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021) Cresce ilper portare Granitalla. La trattativa per il centrocampista non accenna a sbloccarsi, in due mesi non sono stati fatti passi avanti perchè l'Arsenal non si muove ...

Roma, pessimismo per Xhaka: spunta l'alternativa

Roma, Xhaka si allontana: l'Arsenal gli offre il rinnovo
Pessimismo in casa Roma Il rinnovo di Xhaka con l'Arsenal, ovviamente, porterebbe il club giallorosso a veder sfumare il suo obiettivo principale per il centrocampo. La Roma, dopo il 'no' degli ...

