Roma, Mkhitaryan: «Pepe voleva farmi male. Ci siamo per lo Scudetto» (Di sabato 31 luglio 2021) Henrik Mkhitaryan si racconta: le parole del fantasista armeno della Roma tra gli obiettivi stagionali e l’arrivo di Mourinho Henrik Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole. VINCERE CON MOURINHO – «Quando giochiamo una competizione, qualsiasi essa sia, l’obiettivo per me è sempre quello di vincere. Se giochiamo a pallone è un conto, ma io gioco sempre per vincere. Non ho mai giocato per divertirmi e basta. Senza i trofei alla fine della carriera non ti resta niente. Io e miei compagni vogliamo vincere per restare nella storia del club». RESTARE ALLA Roma – «Non ho avuto dubbi, ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Henriksi racconta: le parole del fantasista armeno dellatra gli obiettivi stagionali e l’arrivo di Mourinho Henrikha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole. VINCERE CON MOURINHO – «Quando giochiamo una competizione, qualsiasi essa sia, l’obiettivo per me è sempre quello di vincere. Se giochiamo a pallone è un conto, ma io gioco sempre per vincere. Non ho mai giocato per divertirmi e basta. Senza i trofei alla fine della carriera non ti resta niente. Io e miei compagni vogliamo vincere per restare nella storia del club». RESTARE ALLA– «Non ho avuto dubbi, ma ...

