Rolling Stone ha stilato i 100 video musicali più belli di sempre, da Beyoncé a Michael Jackson (Di sabato 31 luglio 2021) Da Beyoncé (addirittura due volte in top20) a Madonna, passando per Michael Jackson fino ai Nirvana. Per celebrare i 40 anni di MTV, Rolling Stone ha stilato una personale classifica dei 100 video musicali più belli di tutti i tempi. Al primo posto Formation di Beyoncé. E chi vuol capire capisca. 1. Beyoncé – “Formation” 2. Johnny Cash – “Hurt” 3. Madonna – “Vogue” 4. Childish Gambino – “This Is America” 5. New Order – “The Perfect Kiss” 6. Beastie Boys – “Sabotage” 7. D’Angelo – “Untitled (How Does It ... Leggi su biccy (Di sabato 31 luglio 2021) Da(addirittura due volte in top20) a Madonna, passando perfino ai Nirvana. Per celebrare i 40 anni di MTV,hauna personale classifica dei 100piùdi tutti i tempi. Al primo posto Formation di. E chi vuol capire capisca. 1.– “Formation” 2. Johnny Cash – “Hurt” 3. Madonna – “Vogue” 4. Childish Gambino – “This Is America” 5. New Order – “The Perfect Kiss” 6. Beastie Boys – “Sabotage” 7. D’Angelo – “Untitled (How Does It ...

doinbdorodo : ROLLING STONE (DA INDIA OK) MAS É ROLLING STONE - Marilen11936584 : @MarcelloLyotard Credo che persino i Rolling Stone ci abbiano fatto credere che si drogavano, sono ancora vivi… - ComandanteLupo : Ok non si dorme così ci si gode il concerto dei rolling stone a Cuba e un servizio sui Foo fighter T. Y. RAI 5 - Anastas96218315 : RT @HStylesItalia: La rivista Rolling Stone classifica il video di #WatermelonSugar al 98° posto dei “100 Migliori Video Musicali di sempre… - mariaciaparron2 : RT @HStylesItalia: La rivista Rolling Stone classifica il video di #WatermelonSugar al 98° posto dei “100 Migliori Video Musicali di sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Rolling Stone √ La casa dove crebbe Kurt Cobain è ora patrimonio culturale Il mese scorso, come riporta il magazine statunitense Rolling Stone, il Dipartimento di archeologia e conservazione storica dello stato di Washington ha votato all'unanimità per l'inclusione nel suo ...

Il Water World di Salmo come non l'avete mai visto Dalle prove al pre - concerto in casa, fino ai momenti più intimi con amici e collaboratori, Gabriele Micalizzi ha fotografato ogni istante del concerto sull'acqua del rapper. È un reportage ...

Damon Albarn - L'ultimo esploratore Rolling Stone Italia Il quadrifarmaco dei Rolling Stones Rock, indie, pop, jazz. Recensioni di album di musicisti emergenti ed affermati del panorama italiano e internazionale ...

The Rolling Stones: Havana Moon Lo storico, unico concerto di The Rolling Stones all’Avana, Cuba. Diretto da Paul Dugdale, “Rolling Stones: Havana Moon” - che Rai Cultura propone venerdì 30 luglio alle 23.15 su Rai5 – è il racconto ...

Il mese scorso, come riporta il magazine statunitense, il Dipartimento di archeologia e conservazione storica dello stato di Washington ha votato all'unanimità per l'inclusione nel suo ...Dalle prove al pre - concerto in casa, fino ai momenti più intimi con amici e collaboratori, Gabriele Micalizzi ha fotografato ogni istante del concerto sull'acqua del rapper. È un reportage ...Rock, indie, pop, jazz. Recensioni di album di musicisti emergenti ed affermati del panorama italiano e internazionale ...Lo storico, unico concerto di The Rolling Stones all’Avana, Cuba. Diretto da Paul Dugdale, “Rolling Stones: Havana Moon” - che Rai Cultura propone venerdì 30 luglio alle 23.15 su Rai5 – è il racconto ...