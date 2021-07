Ritorno a scuola, Fratelli d’Italia attacca: “Non basta solo la vaccinazione. Dove sono gli spazi, i trasporti e il numero giusto di alunni per classi?” (Di sabato 31 luglio 2021) "Facile dire al mondo della scuola: “ Andate e vaccinatevi”. Non basta. Dove sono gli spazi, i trasporti, il numero giusto di alunni per classi e non 30 o più per ciascuna? E il necessario distanziamento? Eppure, basta una circolare e dal governo pensano di avere risolto tutto". Lo dicono Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia, rispettivamente responsabili dei dipartimenti scuola e istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) "Facile dire al mondo della: “ Andate e vaccinatevi”. Nongli, i, ildipere non 30 o più per ciascuna? E il necessario distanziamento? Eppure,una circolare e dal governo pensano di avere risolto tutto". Lo dicono Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di, rispettivamente responsabili dei dipartimentie istruzione. L'articolo .

