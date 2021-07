Ritorno a scuola, alunni con disabilità in presenza con massima priorità. Modalità: quando può avvenire senza mascherina (Di sabato 31 luglio 2021) Il Ministro Patrizio Bianchi nei prossimi giorni presenterà alle Regioni il piano scuola 2021 con le indicazioni per il rientro in classe di settembre. Il documento riporta anche le raccomandazioni per gli alunni con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) Il Ministro Patrizio Bianchi nei prossimi giorni presenterà alle Regioni il piano2021 con le indicazioni per il rientro in classe di settembre. Il documento riporta anche le raccomandazioni per glicon. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Ritorno a scuola, Azzolina a La7: “L’anno scorso abbiamo creato 40mila classi in più, il governo ora è in colpevole… - petergomezblog : I dubbi di presidi, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai trasporti, “ad oggi restano le s… - matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, per gli alunni con disabilità lezioni in presenza sono la massima priorità - MinYoongiswag__ : quando ritorno da scuola voglio avere te. -