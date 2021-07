Rischio incendi, allerta arancione per Olbia e la Gallura (Di sabato 31 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Pericolo incendi: alto Rischio in Gallura, allerta… allerta incendi, a Olbia e in Gallura giornata a… Rischio incendi, pericolo alto e ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 31 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Pericolo: altoin, ae ingiornata a…, pericolo alto e ...

Advertising

FrancoAssenza1 : Emergenza incendi. Avviso Straordinario di Protezione Civile del 30 luglio 2021. Stato di PREALLERTA e di ATTENZIO… - NewSicilia : +++#METEO #SICILIA, PREVISIONI SCONFORTANTI+++ Attenzione alle stelle in #Sicilia per il grande #caldo e il rischi… - NewSicilia : Musumeci: 'L’eventuale riconoscimento dello stato di mobilitazione determinerebbe un concorso straordinario di riso… - Adnkronos : La richiesta 'di fronte al grave rischio di #incendi dovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica' che interes… - ilmattinodisici : RT @ilmattinodisici: #NewsSicilia #noindex Allerta Protezione Civile in Sicilia, rischio incendi e picchi sopra 40 gradi -