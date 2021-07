Riscatto Quadarella | è bronzo olimpico negli 800 stile libero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Simonaha vinto la medaglia di800 sl alle Olimpiadi di nuoto. La nuotatrice azzurra ha chiuso la gara in 8’18?35 dietro all’americana Kathleen Ledecky, oro in 8’12?57, e all’australiana Ariarne Titmus, argento in 8’13?83. Si tratta della 21a medaglia italiana: fin qui 2 ori, 7 argenti, 11 bronzi. “Prima di entrare in vasca mi sono detta ‘devo tornare a casa con il sorriso, quindi o prendi la medaglia o prendi la medaglià”. Simonaracconta così i minuti precedenti la gara che l’hanno vista conquistare il800 ...