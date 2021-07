Rihanna affitta la sua casa di Beverly Hills

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 luglio 2021) Alla carriera da popstar ormai Rihanna ha affiancato quella di (abilissima) donna d’affari: imprenditrice di successo con i suoi marchi di cosmetici e lingerie, sta dimostrando di avere molto fiuto anche per quanto riguarda il mercato immobiliare. L’ultima grande novità riguarda la villa nel cuore di Beverly Hills che ha acquistato dallo sceneggiatore Darren Starr lo scorso marzo per 13 milioni di dollari, che ha appena messo in affitto per 80 mila dollari al mese.