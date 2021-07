Riforma indigesta per la base 5S | si allontana il voto degli iscritti Toninelli e pochi altri chiedono di aprire SkyVote ma i tempi sono stretti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 31 luglio 2021) Era il 27 luglio, nel pieno del braccio di ferro sulle modifiche allaCartabia, quando il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, forse come ulteriore forma di pressing sull’esecutivo in quelle ore difficili, non escludeva di sottoporre il compromesso finale sul dossier della giustizia alla valutazione. Ildella Rete sulla mediazione? “Valuteremo alla fine”, dichiarò Conte. La tentazione è ora forte e seduce molti parlamentari pentastellati. Il primo, forse a chiederla a poche ore dall’accordo trovato in Consiglio dei ministri, è stato il senatore Danilo. ...