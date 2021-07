Ricostruzione carriera, il servizio paritarie non è riconosciuto e per i giudici è costituzionale. Sentenza (Di sabato 31 luglio 2021) La Corte costituzionale con la Sentenza 180/2021 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione in riferimento al mancato riconoscimento del servizio svolto nelle paritarie ai fini della Ricostruzione di carriera. Riportiamo alcuni passaggi della corposa Sentenza della Corte. L'articolo ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) La Cortecon la180/2021 dichiara non fondata la questione di legittimitàdell’art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione in riferimento al mancato riconoscimento delsvolto nelleai fini delladi. Riportiamo alcuni passaggi della corposadella Corte. L'articolo ...

